Il primo sciopero nella storia di Samsung | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non era mai accaduto prima. Il più grande sindacato diElectronics, il Nationwideelectronics union (Nseu) in Corea del Sud, ha annunciato unodopo che la direzione aziendale e il sindacato non sono riusciti a raggiungere un accordo sul livello degli aumenti salariali. I.