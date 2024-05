Il primo regalo per Conte arriva da Manchester Napoli da impazzire

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ormai ci siamo: Antoniosalvo clamorosi colpi di scena sarà il prossimo allenatore del. Ed ecco ilper il tecnico. L’innestodalUnited Antonioal. Ormai ci siamo. Ormai di dubbi non ce ne sono più viste le notizie cheno su questo quasi sicuro accordo. I legali della società e quelli del tecnico sarebbero a lavoro per limare gli ultimi dettagli che riguardano soprattutto i diritti d’immagini e alcune clausole. Per il resto sembra tutto pronto, fatto, e potrebbe quindi molto prestore l’annuncio. Antonio(Lapresse) – Ilveggente.itE, di conseguenza, il tecnico pugliese insieme al direttore sportivo Giovanni Mannato dalla Juventus, si starebbe già muovendo per piazzare i primi colpi di mercato.