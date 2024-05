Il perfido algoritmo di Netflix e il pubblico scemo cui è meglio non dare fastidio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dall’intervista più brutta del giornalismo recente avrei voluto, almeno, una domanda tipo «vuoi più bene all’intelligenza artificiale o al tizio che si sacrifica per salvarti?»; e, in caso Ted Sarandos rispondesse con una preferenza per gli umani, una ulteriore domanda su quella puttanata di “Atlas”. Ted Sarandos è uno dei capi di, ha cinquantanove anni (il che rende lunari le sue osservazioni sulla forza della diretta – poi ci arriviamo), e Lulu Garcia-Navarro lo intervista per il New York Times per centinaia di righe senza quasi mai fargli una domanda sensata, al tizio responsabile del rincoglionimento dei popoli come e più delle religioni. Oltretutto l’intervista esce nei giorni in cui suviene distribuito “Atlas”, filmone di esplosioni in cui Jennifer Lopez è l’orfana della scienziata che costruì un androide (o come diavolo si chiama un affare che sembra un cristiano ma ha delle schede madri al posto degli organi interni) che ora vuole distruggere la Terra.