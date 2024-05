Il Papa si scusa | Non volevo offendere nessuno Nella Chiesa c’è spazio per tutti

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilsisull'epiteto-shock (C'è troppa frociaggine") riguardante i seminaristi gay, trapelato a distanza di una settimana dall'incontro a porte chiuse con i vescovi italiani in cui sarebbe stato pronunciato. A parlare è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, secondo cui, "Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, 'c'èper, perè inutile,è superfluo, c'èper. Così come siamo,'".In altri termini, il"non ha mai intesoo esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri".