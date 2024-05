Il Papa non è omofobo la sua frase è stata estrapolata dal contesto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Francesco non è. E quellasulla «frociaggine» dei seminaristi èda un. Monsignor Francesco Savino, 69 anni, vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della Cei, difende oggi Jorge Mario Bergoglio in un’intervista al Corriere della Sera. «Ilnon è, figuriamoci, mai stato. Ciò che è doloroso, piuttosto, è il fraintendimento di ciò che ha detto. E la volontà diabolica, nel senso letterale greco del verbo dià-ballo , di dividere…», esordisce Savino. Che poi se la prende con chi ha fatto la “spiata”: «Ora, io non so chi abbia detto all’esterno quello che ha voluto dire, ma chiunque sia stato dovrà fare i conti con la sua coscienza e con il senso di collegialità con gli altri vescovi».