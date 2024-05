Il pane a 9 euro al kg? Prezzo giusto se paghi equamente farina e lavoro Lettera al Gambero dei Panificatori Agricoli Urbani

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 29 maggio 2024) IlRosso ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentalmente nella piccola rivoluzione culturale che è conosciuta come panificazione moderna. Dal 2020 la guidattieri d'Italia accompagna il nostroche non può che poggiare sulla crescita di consapevolezza da parte del consumatore. Nei giorni scorsi siamo rimasti sconcertati dalla scelta di pubblicare l'intervento di Paolo Manfredi (qui per leggere la posizione delRosso, ndr), secondo cui non sarebbe etico proporre ila 9al chilo e non si può far pagare lo storytelling, affermazione che poggerebbe su alcuni stralci di un'intervista al Corriere della Sera a Federica Ferrari e Francesca Gatti, le titolari del forno Ambrogia di Milano. Poggerebbe perché, leggendo il testo, si capisce chiaramente che nessuno fa pagare lo storytelling, ma che il tipo di comunicazione a cui si fa riferimento è in particolare quella rivolta direttamente alle persone che si avvicinano al bancone: "Spieghiamo ai clienti la nostra filosofia e il nostro modo di produrre il" spiegano le due titolari di Ambrogia.