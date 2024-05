Il palco di Conte La campagna si fa a teatro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Prima che Giuseppeentri in sala, le immagini dell’Ucraina e di Gaza rase al suolo e devastate dalla guerra si susseguono sul maxischermo delNiccolini. Bombe, morti, carri armati che avanzano, palazzi che esplodono, bimbi affamati: storie di vita tragiche che toccano molto chi assiste attonito a quei massacri. Terminato il cortometraggio, ecco finalmente il “presidente” palesarsi in abito blu, senza cravatta, con una cartellina in mano e con piglio da showman navigato. Parte l’ovazione ma anche qualche polemica: "Ci sono tante persone fuori che non riescono a entrare", urla qualcuno. E lui, guardandosi attorno: "Questo luogo è bellissimo come lo siete voi". Una donna, in platea, insiste: "Questoè troppo piccolo per te… ".