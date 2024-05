Il PalaBorsani cambia gestore e scrive il futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si è conclusa nei giorni scorsi la gara d’appalto pubblica per individuare il concessionario che gestirà per i prossimi 8 anni, dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2032, il. L’attuale contratto di gestione, in capo a Castellanza servizi patrimonio, terminerà infatti il 31 luglio 2024. "Come stabilito nel Documento unico di programmazione 2024-2026 approvato nel Consiglio comunale dello scorso dicembre - afferma il vicesindaco Cristina Borroni - abbiamo deciso di avviare il percorso per attivare nuove modalità di gestione del, con la riconsegna della struttura al Comune e la ricerca di operatori economici a cui affidarlo in concessione, con obiettivi di ottimizzazione e efficientamento". La gestione sarà affidata alla società "Sport+ Knights events".