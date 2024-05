Il paese delle ciliegie ad un’ora e mezza da Roma | qui potrai assaggiare una crostata da record

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Avete mai sentito parlare di Celleno? Si tratta di unLaziale in cui poterle miglioridel territorio. Nei prossimi giorni avrà luogo la sagra dove i turisti e tutti i partecipanti potranno gustare piatti tipici. Celleno, ilCelleno è un borgo situato tra le colline tufacee del Lazio, precisamente tra il Lago di Bolsena e il Lago di Alviano, a 20 chilometri da Viterbo e 14 chilometri da Civita di Bagnoregio. Oggi considerato unfantasma, è conosciuto da tutti come la città. Secondo alcune fonti è stato fondato da Italo discendente di Enotro, in memoria della sua figlia Cilenia. Secondo altri, invece, il nome del borgo deriva da cella, intesa come grotta o cavità, di cui il territorio ne è pieno.