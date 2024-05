Il nuovo patto fra Stato e contribuenti deve iniziare da un condono tombale

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La più importante riforma fiscale fatta in Italia dal 1948 a oggi fu quella fatta dal governo De Gasperi VI, nel 1951, scritta da Ezio Vanoni. Essa fu preceduta e accompagnata dalla sistemazione degli arretrati fiscali dei. Perché non farlo anche oggi? Perché non proporre con tutta chiarezza una riforma fiscale complessiva e un, definitivo, col quale archiviare il passato, incassare un bel po’ di soldi e ripartire sul pulito prevedendo norme capestro contro l’evasione fiscale da ora in poi? .