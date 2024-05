Il Nibbio | Claudio Santamaria nella prima foto ufficiale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono iniziate le riprese de Il(titolo provvisorio), lungometraggio dedicato a Nicola Calipari, Alto Dirigente del SISMI che ha sacrificato la propria vita per salvare quella della giornalista de “il manifesto” Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terrorista. Il film è interpretato da(David di Donatello per il film Lo Chiamavano Jeeg Robot) nel ruolo di Nicola Calipari, Sonia Bergamasco (Nastro d’Argento per La meglio gioventù) nei panni di Giuliana Sgrena e da Anna Ferzetti (Le Fate ignoranti, Call My Agent, 3/19, I peggiori giorni) nel ruolo di Rosa Calipari. Alla sua seconda regia per il cinema Alessandro Tonda (Subburaeterna, Summertime) dopo aver debuttato nel 2020 con The Shift presentato in concorsosezione internazionale della 15°Festa del Cinema di Roma.