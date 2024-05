Il Napoli Conte ADL | parla Varriale

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A RadioCentrale ha rilasciato alcune dichiarazioni il giornalista Enrico. Di seguito le sue parole tratte dalla trasmissione ‘Un Calcio alla Radio’. “Ho visto colleghi prestigiosi e comunicatori meno prestigiosi dire tutto e il contrario di tutto. La verità è che, oggi, un allenatore comeuna squadra italiana non se la può permettere se non con un’operazione prestigiosa come quella che sta facendo il”.al? Secondo… “E’ come Klopp, Ancelotti, Guardiola. Per carità, sicuramentenon dispone della bacchetta magica, ma una premessa di ripartenza. De Laurentiis ha capito i suoi errori, lo scorso anno, di questi tempi, andava a dire che questolo poteva allenare chiunque e ne ha pagato lo scotto.