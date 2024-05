Il Napoli che verrà

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) : di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Conte vorrà giocatori moderni e universali, duttili, in grado di sacrificarsi, pronti a ricoprire tutto il campo, a correre in avanti e all’indietro, con o senza palla, con fiato, struttura fisica, predisposizione e talento. Bisognerà sacrificarsi prima di far cantare il pallone. Per questo Conte non immagina il domani senza Kvaratskhelia”. Conte-, le richieste del tecnico “Al club ha già chiesto la sua conferma al pari di quella di Lobotka, Anguissa e Di Lorenzo, al netto della situazione attuale del capitano. Riferimenti dai quali ripartire e attorno ai quali costruire l’organico del futuro. Conte è consapevole del possibile addio di Osimhen, sa bene che la clausola da oltre cento milioni è un prezzo esposto per i club che vorranno approfittarne.