Il mondo ritiene normali i preti gay E sbraita per imporli nella Chiesa

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le frasi scomposte di Francesco sono in continuità con quelle più raffinate di Joseph Ratzinger ma alla Santa Sede non è più riconosciuta la possibilità di avere una propria linea morale. E l’infallibilità papale si limita alla fede. In Spagna spuntano manifesti dove si dice che non c’è violenza se un bimbo acconsente al rapporto sessuale. E la Germania depenalizza il possesso di film porno con minori. Lo speciale contiene due articoli. .