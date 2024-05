Fonte : open.online di 29 mag 2024

Il corpo della 72enne è stato trasferito preso la sala mortuaria dell'ospedale «Moscati» di Avellino, a disposizione della procura che in queste ore sta valutando di svolgere un'autopsia per chiarire le cause della morte.

Il mistero della prof in pensione scomparsa e ritrovata morta al cimitero | i dubbi sulla fascia attorno al collo