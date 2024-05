Il miglior Under 21 | Matías Soulé

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tra i candidati al premio come21, Matiasè l’unico che ha iniziato la stagione con un posto da titolare. In Serie A, lo sappiamo, è più che un’eccezione, persino per chi – come Huijsen e Yildiz – avevano già fatto parlare molto di sé prima di arrivare in prima squadra. Certo, al Frosinone le gerarchie erano state indebolite dalla strategia di rifondare la squadra per assorbire il salto dalla Serie B alla Serie A, e in questo discorso andrebbe messo anche Giorgio Scalvini che se non è titolare poco ci manca, ma insomma questo dice molto su quanto le aspettative fossero state già fissate in alto per la sua prima stagione da protagonista. La notizia, quindi, è cheè comunque riuscito a stupirci. Oggi forse la nostra percezione è un po’ offuscata dall’assurda retrocessione del Frosinone, e dal fatto che la sua seconda parte di stagione sia stata molto meno brillante della prima, ma non serve andare troppo indietro con la memoria per ricordarsi quel momento in cuisembrava quasi letteralmente camminare sulle acque.