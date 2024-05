Il Medio Oriente è sul punto di esplodere dopo il terzo raid di Israele su Rafah tornano a farsi vivi pure gli Houthi e Hezbollah

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Da un lato, i tank diche avanzano nel cuore die idell’aviazione che seminano morte e distruzione, dall’altro, le proteste della comunità internazionale per la situazione inche chiedono lo stop a operazioni brutali ma senza mai affondare realmente il colpo. Così, complice la scarsa presa di posizione dell’Occidente, il governo di Benjamin Netanyahu ha colpito per la terza volta in nemmeno 48 ore i campi profughi di Tal al-Sultan e di al-Mawasidi a, nel sud della Striscia di Gaza, causando complessivamente più di 80 morti, di cui 21 solo con l’ultimo. Uccisioni che portano il numero complessivo di vittime, registrato nella Striscia di Gaza in appena otto mesi di conflitto, a ben 36.171 unità. Acontinua la furia diUn’offensiva spaventosa, iniziata subitola richiesta della Corte dell’Aja di fermare le ostilità sulla città al confine con l’Egitto, che oltre a scatenare accese proteste internazionali, ha ravvivato anche gli attacchi didal Libano e, soprattutto, delle miliziedello Yemen che hanno colpito con tre missili una nave cargo greca in transito nel Mar Rosso.