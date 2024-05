Il massaggiatore davanti al gip | Mai abusato delle mie clienti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Reggio Emilia, 30 maggio 2024 – “Non ho maimie. Non le ho mai toccate nelle parti intime. Anzi, tutte quante sono sempre rimaste soddisfatte della mia attività". Ilarrestato dai carabinieri, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per violenza sessuale, ieri mattina si è presentato all’interrogatorio di garanziaal giudice per le indagini preliminari Andrea Rat, rispondendo per oltre un’ora e respingendo gli addebiti. Lui, un 60enne, non fa ildi mestiere: è laureato ed è amministratore di una società reggiana. Ha riferito che per lui i massaggi sono un hobby che pubblicizza su internet e che pratica gratuitamente, ricevendo recensioni positive di persone che lo hanno ringraziato online, messaggi ieri depositati in tribunale.