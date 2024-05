Il marito della deputata Ue Prima di morire le disse | | Temo che mi uccidano C’è un’impronta sull’auto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Alla moglie, l’euroFrancesca Donato, nelle ultime settimane di vita Angelo Onorato aveva raccontato di essere molto preoccupato: "Ho paura, può essere che una persona voglia ammazzarmi", senza specificare a chi facesse riferimento. È anche per questo che la donna, nell’immediatezzascoperta del cadavere dell’imprenditore, trovato da lei e dalla figlia in una parallela del raccordo per l’autostrada Palermo-Trapani, aveva parlato di omicidio. La tesi del delitto però, stando anche ai primissimi risultati dell’autopsia, eseguita ieri pomeriggio all’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo, non avrebbe trovato conferme per ora: sulla salma dell’imprenditore non ci sarebbero segni di violenza. Sono stati eseguiti i prelievi per gli esami tossicologici e per stabilire se l’imprenditore fosse o meno sotto l’effetto di sedativi.