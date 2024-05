Il liceo Vittoria Colonna premiato all' ambasciata tedesca a Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – Ilè tra le cinque scuole italiane che hanno ricevuto la targa di scuola PASCH - "Scuola: Partner del futuro" - dall’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania Dr. Hans-Dieter Lucas. Grazie alla rete PASCH, che riunisce circa 2000 scuole in tutto il mondo, per chi studia tedesco alsi presentano diverse opportunità: dagli scambi interculturali ai campi estivi e di orientamento universitario, dagli stages aziendali all'assegnazione di borse di studio. In particolare, il nostroè dall'anno scolastico 2022-23 uno dei trentuno istituti italiani ammessi al programma DSD - Deutsches Sprachdiplom (Diploma di Lingua) - grazie al quale i nostri studenti e le nostre studentesse hanno accesso diretto alle università tedesche e austriache.