Il Liceo classico Cirillo di Aversa ospita studenti francesi e croati per il progetto Erasmus

(Di mercoledì 29 maggio 2024). È appena terminata la prima mobilità transnazionale prevista dal+ KA210 “Natural risks in Europe: are we prepared enough?”, che ha visto 11 alunni dele Musicale “D.” di, guidato dal dirigente scolastico Luigi Izzo, e 8 alunni degli istituti scolastici partner del, provenienti da Francia e Croazia, impegnati in uno studio sui rischi naturali presenti sul nostro territorio, con particolare attenzione a vulcani e terremoti. Il programma della mobilità ha incluso tappe alla Solfatara, ai Campi Flegrei, dove gli alunni hanno osservato gli effetti dei fenomeni noti come bradisismo, e al sito archeologico di Pompei, che ha fornito una prospettiva storica sui rischi vulcanici. Con la partecipazione, inoltre, a una lezione di geologia all’Università degli Studi della Campania “L.