Il laboratorio di pittura ‘a bocca’ di Oltranza Festival, per l’accessibilità dei luoghi della cultura di Torino

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è l’arte dell’incontro contro ogni barriera per promuovere ogni giorno la totale accessibilità dei. Dopo aver realizzato una nuova rampa che rende agibile a tutte e tutti lo spazio sotto palco di Magazzino Sul Po,torna ora domenica 9 giugno, alle ore 16.30, nelle Raffinerie Sociali di Via Fagnano 30/int. 2, con una nuova iniziativa: undia Bocca diretto da Francesco Canale, artista nato senza braccia e senza gambe, nato dall’idea di focalizzarsi sulla soluzione e non sul problemi utilizzando per dipingere non le mani, ma la bocca. L’evento dal titolo “Usa la testa Experience” fonde l’esperienza laboratoriale con il divertimento per permettere ai partecipanti di prendere parte ad undied anche al primo gioco al mondo in cui è vietato utilizzare le mani.