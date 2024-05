Il futuro della Fermana Servono 700mila euro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A Viale Trento si continua a lavorare per trovare iche permetterebbero alladi ripartire pulita dalla Serie D. Il concordato fiscale con Inps e Agenzia delle Entrate è stato raggiunto, passando dai due milioni e mezzo di debito iniziali agli ormai famigerati. Una prima vittoria fondamentale, ma che deve essere ancora conclusa. In tempi brevi va saldato questo nuovo debito e tutte le parti in causa stanno lavorando verso una sola direzione: la ripartenza dalla Serie D. Continui summit tra l’amministrazione comunale e l’attuale proprietà, la famiglia Simoni, con Gianfilippo in testa. Quest’ultimi, una volta risanata la società dai debiti, lasceranno il timone del club. Per questo la risoluzione dei problemi debitori è fondamentale per attrarre acquirenti.