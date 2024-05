Il farmaco Awiqli è la prima insulina settimanale al mondo indicata per il trattamento del diabete negli adulti Al momento l' approvazione è stata data per la cura del diabete di tipo 2 Per quello di tipo 1 bisogna attendere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Da un’iniezione al giorno a una alla settimana: è questo che promette il gruppo farmaceutico Novo Noridisk, dopo che l’Ema, l’Agenzia europea del, «ha concesso l’autorizzazione per il, laalper ildel. Una vera rivoluzione per la vita dei pazienti affetti dalla malattia di2, che potranno passare da almeno 365 iniezioni diall’anno a 52.: il vero e il falso sulla malattia cronica X, una possibile rivoluzione per i diabetici di2 Ilè una patologia caratterizzata da un aumento dei livelli di glucosio nel sangue e la malattia si divide in due grandi categorie: ildi1, che riguarda circa il dieci per cento delle persone che in genere insorge nell’infanzia o nell’adolescenza.