Il direttore sportivo dell’Arsenal Edu valuta la corsa al titolo della Premier League

Edu Gaspar ammette di essere frustrato dal fatto che la sua squadra non abbia vinto lain questa stagione. Pep Guardiola e il Manchester City hanno portato i Gunners alla corona e hanno conquistato il quartoconsecutivo da record sotto la guida dello spagnolo. La gara si è conclusa all'ultima giornata ma Edu e Arsenal contavano sul West Ham per trovare un risultato contro i campioni dell'Etihad. La squadra di Mikel Arteta ha messo a segno un percorso stellare nel 2024, perdendo solo una volta negli ultimi cinque mesistagione. Ma non è bastato per conquistare la massima serie inglese e alla fine il City si è aggiudicato gli onori, chiudendo con due punti di vantaggio sui rivali.