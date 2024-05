Fonte : ilrestodelcarlino di 29 mag 2024

Noi per andare in questa direzione oggi mettiamo la bandiera palestinese sul balcone della città di Pesaro”. Non possiamo accettare un massacro quotidiano di donne e bambini nella Striscia di Gaza. E noi non possiamo accettarlo. E conclude: “Basta massacri, riconosciamo due popoli e due Stati per dare la giusta sicurezza e la giusta dignità al popolo israeliano e al popolo palestinese”.

Il Comune di Pesaro espone la bandiera della Palestina Ricci | Basta massacri