Il Comune di Bologna espone la bandiera della Palestina

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Come sindaco di unstoricamente schierato per la Pace, la non violenza e la salvaguardia dei diritti umani è per me doveroso prendere posizione così come agire per garantire la maggiore coesione sociale possibile nella nostra città. Per questo esporremo a Palazzo D'Accursio, accanto allo striscione per il cessate il fuoco, la. Prendiamo parte in favore delle vittime e dei diritti umani, ancora una volta quindi. Non possiamo e non vogliamo restare in silenzio". Con queste parole il sindaco Matteo Lepore annuncia l’iniziativa dell’amministrazione bolognese (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CONFLITTO IN MEDIORIENTE).