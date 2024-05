Il Cdm approva la riforma della giustizia Meloni | Risultato epocale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI -to in Consiglio dei ministri il testo sullache prevede la separazione delle carriere. Tra i punti centrali del disegno di legge costituzionale, a cui hanno lavorato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministroCarlo Nordio, ci sono anche ladel Csm, l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare, che si occuperà di tutte le magistrature, e l'inserimento nella Costituzione del ruolo dell'avvocatura. Intanto, il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia ha convocato per oggi pomeriggio "in via d'urgenza" la Giunta esecutiva centrale del sindacato delle toghe. All'ordine del giornoriunione, che avrà inizio alle 16,30, proprio lache ha incassato il via libera del Cdm.