Fonte : davidemaggio di 29 mag 2024

A questi si aggiungeranno presto altri cantanti. Infine, non mancherà il best of della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata. Oltre a lei, ci saranno infine Paola & Chiara, Piero Pelù, Pino D’Angiò, Rhove, i Ricchi e Poveri, Rose Villain, Rocco Hunt, i Santi Francesi, Shade, Tananai, i The Kolors e Tony Effe.

Il Cast di Summer Hits 2024 su Rai1 | ci sono anche Petit Holden e Sarah di Amici