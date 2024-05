Fonte : gamberorosso di 29 mag 2024

Ecco perché puntiamo alla divulgazione e alla qualità. Il quantitativo è andato via via aumentando: 50 chili nel 2023 e un centinaio di chili stimati per quest'anno, a raccolto appena iniziato: «Si parte a maggio e si va avanti fino a settembre – chiarisce Morettino - e un altro fenomeno legato ai mutamenti climatici è il ciclo continuo della pianta, fioritura e fruttificazione si alternano con grande velocità, cambia a seconda delle varietà e di come queste reagiscono ai diversi terroir».

Il caffè nativo siciliano prodotto grazie al cambiamento climatico vuole diventare uno specialty