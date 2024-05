Il Bournemouth ha firmato a titolo definitivo l’attaccante turco Enes Unal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-29 11:17:10 Ecco quanto riportato poco fa: Ilha ingaggiatoa tempo indeterminato per una cifra che si aggira sui 14 milioni di sterline. Il 27enne è arrivato inizialmente in prestito dal Getafe, squadra della Liga, a gennaio, ma ora haun contratto quadriennale al Vitality Stadium. L’ha collezionato 17 presenze con i Cherries la scorsa stagione quando è tornato da un grave infortunio al ginocchio riportato in Spagna e ha dichiarato al sito web del club “Sono così felice di tornare”. “Mi è piaciuto mettermi alla prova in Premier League mentre riacquistavo la mia forma fisica, e ora sono davvero entusiasta per gli anni a venire”, ha aggiunto. “Questo progetto è qualcosa a cui volevo partecipare già a gennaio e penso che insieme abbiamo un grande potenziale per migliorare ulteriormente”.