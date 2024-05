Il boss dell’Olympiacos esorta i giocatori a mantenere la calma

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-28 20:39:49 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore, Jose Luis Mendilibar,la sua squadra alamentre si preparano ad affrontare la Fiorentina nel calderone di Atene nella finale di UEFA Europa Conference League. L’Olympiacos ha sede al Pireo, a circa 16 chilometri dallo stadio di Atene, che ospita i rivali dell’AEK, dove mercoledì sera si disputerà la finale. La squadra di Mendilibar sta cercando di fare la storia diventando il primo club greco a vincere un trofeo europeo, mentre la Fiorentina sta cercando di porre fine a un’attesa di 23 anni per qualsiasi tipo di trofeo. Con i 9.000 tifosi italiani in viaggio che si prevede saranno ampiamente in inferiorità numerica in Grecia, Mendilibar ha dichiarato in una conferenza stampa pre-partita: “Dobbiamo rimanere calmi e rilassati e fare quello che ci ha portato alla finale.