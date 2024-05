Il Benevento 5 si affida anche in Serie A al dottor Carmelo Orlando

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GG Team Wear5 comunica che è stato trovato l’accordo con il dott.: resterà lui il fisioterapistala prossima stagione inA. “Non potevo non continuare la mia avventura al PalaTedeschi – le parole di– ho visto crescere la società anno dopo anno: sono davvero orgoglioso di questo percorso, sono arrivato alal suo primo anno in B. Vincere non è mai facile ma il lavoro ripaga sempre”. “Prossima annata? Abbiamo un roster già formato da giocatori esperti che conoscono bene la massima, con dei buoni innesti venderemo cara la pelle”, conclude. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .