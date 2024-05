Iga Swiatek ha un clamoroso sfogo al Roland Garros | “È grave qui ci stiamo giocando tanti soldi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La tennista polacca ha battuto in 3 set e con una grande rimonta Naomi Osaka. Ma al termine dell'incontro fa una ramanzina al pubblico del. "Gridate pure tra uno scambio e l'altro, ma non durante, per favore. È un problema per la nostra concentrazione". .