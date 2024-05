Ieri in Campania | Meloni – De Luca faccia a faccia a Caivano La premier | Sono quella stronza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedi 28 maggio 2024. Avellino – Un detenuto ha tentato di evadere oggi dal carcere di Avellino, ma l’attenta vigilanza della Polizia Penitenziaria ha scongiurato il compimento del grave evento critico. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. (LEGGI QUI) Benevento – Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio in diversi Comuni della Valle Telesina causando seri danni all’agricoltura e disagi alla circolazione stradale.in corso da parte delle strutture tecniche verifiche sul campo per valutare l’entità dei danni che potrebbero portare alla richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale. (LEGGI QUI) Caserta – Ergastolo confermato in appello per Michele Zagaria, capo del clan dei Casalesi, in relazione al duplice omicidio di Sebastiano Caterino e Umberto De Falco (rispettivamente zio e nipote), avvenuto il 31 ottobre 2003 a Santa Maria Capua Vetere.