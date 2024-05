Icardi di nuovo in Italia destinazione surreale | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Calciomercato, dopo aver vinto lo scudetto in Turchia con la maglia del Galatasaray, Mauropotrebbe tornare in: la. Ecco iParliamoci chiaro: Mauroè uno dei centravanti più forti che giocano in Europa e secondo noi tutte le squadre lo vorrebbero avere in rosa. La porta la vede come pochi, segna con regolarità, e lo fa ini campionati dov’è andato a giocare.(Lapresse) – Ilveggente.itAnche adesso in Turchia è stato decisivo per la vittoria finale del campionato del suo Galatasaray. Un centravanti unico, che sì, forse in alcune occasioni gioca poco per la squadra, ma in area di rigore è devastante. Segna a raffica, ini modi, e anche in Champions League lo ha fatto vedere con la maglia dei giallorossi di Turchia.