I sofficissimi pancakes giapponesi arrivano a Roma grazie a un locale milanese

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Fluffy, o più semplicemente: sono una delle mode degli ultimi anni, che conquistaalla consistenza unica dell’impasto. Morbidi, altissimi, eterei: i famosi dolcetti nipponicicon PanFuwa, formatdedicato interamente al prodotto, che ha scelto la Capitale come prossima tappa. Panfuwa, idi Milano aL’annuncio è arrivato tramite le pagine social del, che ha condiviso un video dedicato a, senza però dare notizie circa l’indirizzo o la data d’apertura. I fan del format, comunque, sono molti, e di certo accoglieranno entusiasti l’insegna che ha fatto impazzire Milano (in via Vetere), proponendo i fluffyin tutti i modi. La versione originale è una delle preferite, con burro, zucchero a velo, panna e sciroppo d’acero, ma ci sono anche varianti con l’anko, la tipica confettura di fagioli azuki, al pistacchio, al gusto cheesecake e poi tante ricette salate, a cominciare dall'abbinamento vincente tra crudo e squacquerone.