I sindacati scrivono alla commissaria Ue Vestager | Sull’operazione Ita-Lufthansa ascolti i lavoratori Urso | Sono ottimista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Iitaliani e tedeschi di Ita e, in una lettera congiunta, chiedonoUe all’Antitrust Margrethe, che indaga sull’aggregazione delle due compagnie, di “ascoltare le voci dei dipendenti“. Nella missiva le organizzazioni sindacali sottolineano di “essere disponibili al dialogo in ogni momento” e ribadiscono il loro “piano supporto” all’operazione di aggregazione anche nell’ottica di fronteggiare la “concorrenza sleale” proveniente da fuori l’Europa. Martedìha affermato che “Le discussioniin corso, non c’e’ ancora una conclusione.pochi i casi davanti ai quali abbiamo proibito un’acquisizione. Stiamo ancora discutendo su come porre rimedio ai problemi di concorrenza”. Tuttavia le richieste di Bruxelles continuano ad aumentare con insolita puntigliosità,sta giocando un’ultima carta ma a questo punto l’operazione sembra davvero a rischio.