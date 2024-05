I paesaggi sonori di Brian Eno per l’ospedale Gaslini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono del grande musicista e compositore britannicoEno i "" pensati per la Terapia Intensiva dell’Istituto Gianninadi Genova. Le musiche originali andranno, infatti, a contribuire al progetto ‘Musicoterapia e discipline integrate a supporto del bambino ospedalizzato’, realizzato nel 2021 da Davide Ferrari presidente di Echo Art e sostenuto dalla fondazione ‘Con i Bambini’ nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’iniziativa dal titolo "Music for Intensive care and Surgery Rooms" prevede il coinvolgimento diEno (nella foto). Le opere contribuiranno al progetto di ricerca attualmente in corso nelpediatrico ligure in merito alla musicoterapia come strumento di sedazione non farmacologica in pre-anestesia prima di interventi chirurgici maggiori.