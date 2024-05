I only wear blush | il trucco occhi guance e labbra è a tinta unita

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 29 maggio 2024) INFLUENTE, questa Gen Z. A colpi di video tutorial su TikTok, ha finito per imporre una nuova, irresistibile tendenza: il volto in monocromia. Il cui maquillage (facile) è favorito dall’affermarsi di strumenti multitasking (altrettanto facili). Tra i partner in crime dei centennials più creativi, Selena Gomez, con il suo Soft Pinch targato Rare Beauty: sbandierando la possibilità di usare un “semplice” liquidsu più zone del viso, la cantante da 430 milioni di follower su Instagram ha infiammato il web e contribuito a inaugurare l’era della multifunzionalità nel make up. E non si pensi che il fenomeno interessi solo le ragazze.