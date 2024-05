I monopattini di maggior successo Guida completa a quelli più affidabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) I(specieelettrici) sono diventati una presenza sempre più comune nelle nostre città, offrendo un’alternativa di trasporto sostenibile e conveniente. Perfetti per evitare di trovarsi imbottigliati nel traffico dell’ora di punta, sono progettati per percorrere chilometri su chilometri in maniera comoda, sicura e con un ridotto impatto inquinante. Tra i modelli più in voga sul mercato, ecco Ducati Pro-I Evo Safe Ride, caratterizzato da un telaio in lega di alluminio, un motore brushless da 350 W, doppio sistema frenante (anteriore elettrico, posteriore a disco), ruote da 8,5 pollici, una portata di 100 kg, tre modalità dicon velocità massima di 25 km/h e un’autonomia che, in condizioni ideali, può raggiungere i 25 km con una carica