I modelli Fiart nelle principali fiere europee La gamma Seawalker continua a splendere in tutta l’Europa

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La primavera e l’inizio estate sono più che mai ricchi di appuntamenti pere i suoi dealers, che hanno scelto di essere presenti capillarmente, in diversi eventi enautiche in Italia e in Europa, per consentire al pubblico di vedere e provare da vicino i propridelle lineee P. “Siamo molto soddisfatti dall’andamento delle vendite in questa prima parte dell’anno, siamo sold out su tutte le linee, inclusa la linea P”. dichiara Giancarlo di Luggo, CEO di“Ad oggi abbiamo prodotto -e consegneremo entro la fine dell’estate – 40 imbarcazioni. Laè presente in Italia e in tutto il mondo grazie ad un network di dealers qualificati, che offrono la loro esperienza e professionalità attraverso vari punti vendita e assistenza, prima e dopo l’acquisto dello yacht, garantendo un servizio efficace e puntuale al cliente finale”.