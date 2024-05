Hummels escluso il ritiro dal calcio | due soluzioni al vaglio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il difensore Matssi prepara per la finale di Champions League contro il Real Madrid e si è confermato uno dei migliori difensori per qualità ed esperienza. Il futuro del tedesco è incerto ma l’ipotesi delè da escludere. “Ilal momento è l’opzione più improbabile”, ha detto il 35enne al settimanale Sport Bild. Il contratto dicon il Dortmund scade a fine stagione e il direttore sportivo del Dortmund Sebastian Kehl ha detto che discuteranno del suo futuro dopo la finale di Wembley.ha detto: “potrei continuare altrove. Ci sono tre opzioni: Dortmund,o un altro club”. “Quello che posso escludere è un trasferimento in un paese lontano, negli Stati Uniti o qualcosa del genere. Se lascio Dortmund andrò in un altro paese europeo vicino”, ha detto.