Hummels amareggiato per l’affronto del tecnico tedesco Nagelsmann

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-29 17:54:17 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Matsammette di essereper il suo affronto a Euro 2024 da parte dell’allenatoreJulian. Il 35enne difensore del Dortmund si sta preparando per la finale di Champions League contro il Real Madrid sabato, sapendo che sarà la sua ultima partita della stagione – perdendo l’Europeo in casa. Il vincitore della Coppa del Mondo 2014 è stato escluso dadalla rosa per le amichevoli contro Francia e Olanda a marzo e successivamente è stato escluso anche dalla rosa provvisoria per Euro 2024. Ha detto a Bild Sport: “Posso capire l’idea che un gruppo stia crescendo da marzo. È amaro per me come individuo perché attualmente sono uno dei cinque migliori difensori della Germania.