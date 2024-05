Hugh Jackman svela perché aveva rinunciato al ruolo di Wolverine | Era troppo dura fisicamente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In un'intervista con Ryan Reynolds,ha ricordatoaldidopo il film Logan.hato il motivo per cuialdi Logan nel 2017, annunciando che non sarebbe più tornato sul grande schermo neldi. L'attore australiano, per la gioia dei fan, ha però cambiato idea grazie all'insistenza del suo amico Ryan Reynolds, star di Deadpool. Unmolto impegnativo In un'intervista al magazine People,ha ricordato che all'epoca delle riprese di Logan - Theera in una situazione diversa: "Ero arrivato al punto, circa 10 anni fa, in cui non lo stavo apprezzando. Mi stava facendo male. Era. Ma ho preso ….