Ho fatto camminare i miei colleghi bianchi nei panni di uno studente nero per un giorno

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La sfida di aumentare la diversità nelle carriere scientifiche Il calendario dell’ex presidente dell’Università del Maryland Baltimore County, Freeman Hrabowski, è pieno di inviti per condividere la sua esperienza nell’educazione scientifica e nella promozione della diversità. Dai segreti per aumentare la rappresentanza di studenti neri in STEM. Il programma Meyerhoff Scholars: un modello di successo Negli anni ‘80, Hrabowski ha lanciato il programma Meyerhoff Scholars per promuovere la diversità degli studenti universitari in STEM. Il programma ha avuto successo, con oltre 1.500 studenti laureati e 448 dottorati conseguiti. Ha ispirato iniziative simili in altre università statunitensi. Combattere il razzismo: l’esperienza L'articolo proviene da News Nosh.