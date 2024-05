Ho chiesto un appuntamento con me stesso La risposta del Cup? Spiacenti non c’è posto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) di Anna Marchetti "Al Santa Croce blocco delle sale operatorie anticipato: si partirà da giugno". Il primario di Senologia, Cesare Magalotti, (candidato Pd) ha lanciato l’allarme ieri mattina in una conferenza stampa con il candidato sindaco del centrosinistra Cristian Fanesi e il segretario del Pd, Renato Claudio Minardi. "Dal 3 giugno la Senologia – ha spiegato il primario – disporrà di una sala operatoria in meno che si tradurrà in 16 interventi in meno di tumore alla mammella in un mese". Numero destinato a crescere da luglio, quando la disponibilità delle sale salirà a meno 3. Tutto ciò colpisce un reparto "che, in controtendenza con il dato regionale della mobilità passiva, attira pazienti da ogni parte d’Italia. Prima i pazienti marchigiani – fa notare Magalotti – andavano quasi tutti a farsi operare a Milano, da quando ci siamo noi non ci va più nessuno".