Ho capito perché si fa chiamare il presidente | Lella Costa veleno sulla Meloni | Video

(Di mercoledì 29 maggio 2024)attacca Giorgia. A Di Martedì tutti gli ospiti della puntata hanno una propria opinione su quanto accaduto a Caivano. Riavvolgiamo il nastro. Come vi abbiamo raccontato di fatto il premier ha salutato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, con parole chiare: "De Luca, quella stronza della. Come sta?". Con queste parole ildel Consiglio si è rivolto al governatore della Regione Campania in occasione dell'inaugurazione del centro sportivo.ha rimandato così al mittente l'epiteto con il quale De Luca l'aveva definita in un fuori onda in Transatlantico a febbraio scorso, durante le proteste contro l'autonomia differenziata dei sindaci campani a Roma. In unpubblicato dall'account Atreju, con la didascalia 'Giorgia, insegnaci la vita'.