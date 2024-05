HIV troppe diagnosi tardive e casi sommersi Il presidente di Anlaids Lazio | Il test rapido è importante il vero danno è saperlo in ritardo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In Italia ci sono oltre 150mila persone con HIV. Ma 10mila di loro non sanno di averlo. Eppure,arsi è facile (e, in molti, è anche gratuito) ma molte persone sono frenate da stigma e pregiudizi. Grazie al progresso della medicina, HIV e Aids non fanno più paura come trent’anni fa, ma questo non significa che possiamo permetterci il lusso di sottovalutare il virus. Anzi. Rompere il silenzio è l’obiettivo di, che dal 1988 porta avanti iniziative per sensibilizzare e informare sulle infezioni sessualmente trasmissibili. Come ogni anno, l’associazione vuole accendere i riflettore sulla prevenzione e sul sostegno delle persone con Hiv e con Aids attraverso una serata di Gala. Un evento che riunisce alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma ospiti come Alessia Marcuzzi, Vittoria Puccini e Michela Giraud.