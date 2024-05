Harley, tolleranza zero verso alcol e droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) European H.o.g. Rally, ieri in Comune il vertice sicurezza per il 30° radunoDavidson. Blocchi antiterrorismo, divieto d’introduzione del vetro nelle piazze e di somministrazione di bevande in vetro se non al tavolo, ma anche controlli a tappeto nelle arterie di collegamento alla città e nei parcheggi scambiatori.nei confronti di chi somministraici a minori o di spaccio e uso di sostanze stupefacenti. Durante l’incontro si è parlato anche di come modificare la viabilità: l’accesso al centro storico e a un tratto di lungomare, sarà regolato, ma verrà garantito il carico e scarico delle merci. Sono attese 50 mila persone e si parla di 30 mila motociclette che per la gran parte saranno itineranti. Sold out dal 6 al 9 giugno tutte le strutture ricettive presenti sulla spiaggia di velluto e nei dintorni, il festival abbraccerà tutto il territorio, dove le moto sfrecceranno nei tanti percorsi che consentono di visitare sia il mare che le colline marchigiane.